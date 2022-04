Couthuin fait fort en transférant six joueurs

Antoine Lebrun, Bruno Dessart, Amaury Lahaye, Maxime Leduc, Adrien Herbillon et Hugo Von Buxhoeveden rejoignent en effet tous les Canaris. Un renouveau complet qui devrait installer une vraie concurrence et gonfler un noyau parfois meurtri par les blessures.

Dans les nombreuses nouvelles têtes, Amaury Lahaye et Adrien Herbillon retiennent l’attention. Le premier, titulaire depuis quelques semaines déjà du côté de Evelette, leader en P2 namuroise, a fait marcher son cœur. " Après trois saisons dans le Namurois, je voulais me rapprocher de chez moi. J’ai opté pour Couthuin car je vais y retrouver des amis qui viennent aussi. D’un côté, j’ai du mal à redescendre en troisième provinciale mais de l’autre, je sais qu’on a une super équipe pour jouer le Top du classement, et humainement, ce sont des super gars."

Un des autres noms qui retient l’attention n’est autre qu’Adrien Herbillon. Le Geerois a longuement hésité, mais à bientôt 26 ans, le milieu de terrain voulait avoir plus de temps de jeu. " Dans un premier temps, c’est vrai que je voulais rester du côté de Geer. J’ai d’ailleurs eu une discussion constructive avec Nicolas Henkinet. Mais voilà, à mon âge, j’avais envie d’être sur le terrain. "

Dès lors, celui qui habite à côté du terrain de Couthuin a été séduit par le projet sur le long terme proposé par le président et l’entraîneur couthinois. " C’est vrai que j’ai hésité car je redescends tout de même d’un ou deux échelons en fonction du tour final.Mais j’ai vraiment senti dans les discours que ce n’était pas un one-shot d’un an mais bien quelque chose sur la durée. On a une belle équipe et c’est ce qui m’a convaincu."

Par ses nombreuses arrivées, Couthuin ne se cache désormais plus. Tout est désormais mis en œuvre pour voir les Jaune et Noir se battre contre n’importe quelle formation et ce, en deuxième ou troisième provinciale.