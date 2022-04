Couthuin écrase Solières B et démontre son renouveau

Avec un 4/6 contre Oreye et à Solières B, les Couthinois ont montré qu’il fallait compter sur eux pour la suite de la saison. Stéphane De Munck, l’entraîneur couthinois, voyait pas mal de positif dans cette rencontre. " Cette partie a été intéressante. Durant le premier quart d’heure, on a pratiqué un football de qualité sur synthétique. On a ensuite su faire le break et compter sur Kevin(NDLR: Laloux, le portier couthinois)qui a sorti un gros match avec quelques arrêts spectaculaires, dont un penalty."