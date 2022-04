À neuf, Crisnée s’impose à la nonante-sixième minute

De son côté, Jeff Cantelli se montrait logiquement déçu du résultat final. " On s’est sabordé tout seul. On a joué libéré et nous n’étions pas moins forts qu’eux. Ça me frustre de ne pas prendre de point dans ce genre de rencontre."

Grâce à cette victoire, les Crisnéens font quand même le break en vue du tour final.

Arbitre: Ludovic Braham.

Carte rouge: Stevens (62edirecte).

Buts: Sprimont (0-1, 25e), Arnone (1-1, 56e), Leseur (1-2, 90e+6).

FLEMALLE B: Decors, Willame, Arnone (75eLang), Casa, Coco, Wilmet (70eNyankuru), Pilotta, Volpe, Comes, Cantelli (85eHaidon), Coco.

CRISNEE: Rouge, Tavolieri, B.Beneux, Delville, Stevens, Murgia, S.Willems, De Bie (70eKremer), Annoe 46eM.Beneux, Sprimont, Leseur.