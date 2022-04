On joue depuis seulement quelques minutes lorsque Galvez ouvre vers Bailly. Lemire loupe sa sortie, mais l'attaquant rebecquois n'en profite pas face au but vide. Son centre est finalement dégagé par la défense des Rouges. Cette grosse occasion a le don de réveiller les Stadistes. Saint-Mard tire d'abord à côté du cadre, tandis que le shoot dévié de Boseko contraint Vervondel, dont c'est le baptême du feu, à un sauvetage in extremis. Ce n'est pas tout pour le jeune portier visiteur qui détourne du pied une reprise de Lapierre, avant de réaliser un énorme arrêt sur un tir de Nicolas dix minutes avant la pause. Même si Rebecq aurait pu ouvrir le score, Waremme peut se sentir frustré de ne pas avoir débloqué le marquoir.

La seconde période est moins emballante. Rebecq prend peu à peu le contrôle du ballon, mais sans toutefois se montrer fort dangereux. D'ailleurs, Vervondel se met encore en évidence en détournant un centre de Boseko, puis un tir de Nicolas. Plus le temps passe et plus on sent les visiteurs à l'affût d'une erreur de jeunesse locale. Mais tant Depotbecker que Bova ou Piret ne parviennent à cadrer leur envoi.

Waremme frôle la catastrophe à vingt minutes du terme. Laruelle tente une passe en retrait très mal calibrée. Depotbecker récupère et Rebecq se retrouve à trois contre un. Bova cède à Baillet qui fait preuve d'altruisme. Mauvais choix. Finalement, Lemire récupère le ballon. En toute fin de rencontre, Mievis aurait pu lui aussi offrir les trois points aux siens, mais son envoi enroulé passe juste à côté.

Les deux équipes se quittent donc sur un score nul. Waremme peut nourrir quelques regrets au vu des grosses occasions manquées en première période et de la prestation trois étoiles de Vervondel, mais l'une ou l'autre approximation défensive aurait tout aussi bien pu faire tomber la pièce du côté des visiteurs. Dès lors, dans un tel contexte, chacun peut montrer satisfait du point engrangé.

Arbitres : Thibaut Patris, assisté de Thomas Zambuto et Denis Jacob.

Cartes jaunes: Julin, Dichiara, Laruelle, Boseko, Lemire; Galvez, Delsanne.

WAREMME : Lemire, Saint-Mard (80eMaglio), Lapierre, Dichiara, Merchie, Dessart, Laruelle, Fondaire, Boseko, Nicolas (79eRennotte), Julin (75eMievis).

REBECQ : Vervondel, Laurent, Delsanne, Demolie (75eDa Silva), Baillet, Galvez, Cordaro, Piret, Depotbecker, Bova, Bailly (70eTraore).