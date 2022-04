Et on ne pouvait empêcher les hommes de Manu Papalino de rêver quand, après seulement une minute de jeu, Brian Picchietti inscrit le premier goal. On pense l’équipe à domicile lancée tant elle semble conquérante, mais c’était sans compter sur l’égalisation de Richelle seulement deux minutes plus tard. Après environ trente minutes de jeu, les Hutois commettent bien trop de déchets techniques et les constructions n’arrivent pas. Les visités parviennent néanmoins à rentrer au vestiaire en ayant l’avantage grâce à un coup franc botté par De Castris.

À la mi-temps, tout le monde pensait que, malgré le déchet dans leur jeu, les Mosans finiraient par s’imposer, tant tout semblait leur réussir pour le moment. Mais l’égalisation de Richelle à la 62eminute va relancer les espoirs des visiteurs. Ceux-ci profitent de la fébrilité dans le jeu adverse pour se créer des occasions dangereuses… et concrétiser. Dans les dix dernières minutes de la rencontre, où l’on pensait Huy capable de reprendre le leadership, les hommes de Benoît Waucomont enfoncent le clou en inscrivant deux goals. Déception dans le camp des Hutois qui devront obligatoirement aller chercher la victoire la semaine prochaine contre Oppagne.

Arbitre : Loic Theunis

Cartes jaunes: Servais, Halleux, Papalino F., Papalino E (coach).

Buts: Picchietti (1-0, 1re), Gaillard (1-1, 3e), De Castris (2-1, 44e), Gaillard (2-2, 62e), Leroy (2-3, 81e), Romero-Cervera (2-4, 89e)

HUY : Gerard, Charef, Pantot, Gabiam (80eAlessi), Frantim, Nzoïgba, Bamona (70eCharef), Papalino, Morana, De Castris, Picchietti (77eHamid)

RICHELLE : Marly, Servais, Halleux B., Thys, Meys (60eColpin), Halleux T., Ferron (87eSpano), Leroy, Busarello (54eRomero-Cervera), Loyaerts, Gaillard.