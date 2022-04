Les Liégeois n’ont pas réitéré leur belle prestation de la semaine dernière face à Dender, et se sont inclinés logiquement par le plus écart aux Francs Borains.

Ces derniers se montraient plus entreprenants en début de rencontre, mais le RFC Liège inversait la tendance à partir de la 20eminute, s’octroyant quelques belles possibilités, dont notamment un essai de Perbet sauvé in extremis par Drice Chaabi. Après la pause, le RFB prenait le jeu à son compte et se procurait une première occasion via Hedi Chaabi, mais Debaty repoussait sur Caufriez qui plaçait au-dessus. Dans la foulée, Caufriez décroisait une tête hors de portée de Debaty pour ouvrir le score. Même si Perbet, esseulé au second piquet, avait la balle de l’égalisation au bout du pied (75e), plaçant dans les nuages, les Sang et Marine commettaient beaucoup trop d’approximations que pour espérer mieux.

Une des plus mauvaises prestations selon leurs supporters. " On s’attendait à avoir une pression des Francs Borains dans le premier quart d’heure, et c’est ce qui s’est passé sans trop de danger. Puis, on a eu la réaction qu’on attendait sur le reste de la première mi-temps avec un manque de précision dans les derniers gestes. Même scénario en seconde période, avec un but qui pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Il est tombé de leur côté sur une belle phase. On a tout fait pour revenir, en mettant toutes les forces offensives qu’on avait. On a essayé de faire ce qu’on pouvait sur un terrain compliqué. On a fait trop souvent le mauvais choix dans le geste ou dans la passe, pas uniquement à la finition. On ne peut rien reprocher aux joueurs qui se sont battus du début à la fin", soulignait Gaëtan Englebert.

Le RFC Liège rate la bonne affaire puisque la plupart de ses concurrents directs ont perdu des points. " Il n’y a pas de bonne opération à faire. Il y avait trois points à prendre, on ne les a pas pris."

Arbitre: M. Meys.

Cartes jaunes: Abderrahmane, Reuten.

But: Caufriez (1-0 54e).

FRANCS BORAINS: Saussez; Deschryver, Alouache, D. Chaabi, Abderrahmane; Lauwrensens, Crolet (39eEbui), Lai, Renquin (63eDe Oliveira); H. Chaabi (76eDelys), Caufriez.

RFC LIÈGE: Debaty; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio; Rôdes, Reuten, Mouhli (58eLallemand); Mouchamps (65ePrudhomme), Perbet, Bruggeman (76eCavelier).