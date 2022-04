Pedro Gomez: «Ougrée? De l’envie ou on sera mangé tout cru»

Les Taureaux seront donc en quête de rachat ce dimanche."Tout match doit être joué mais pour espérer faire un résultat, quel que soit l'adversaire, on doit faire bloc et se battre 90 minutes durant. Si on ne manifeste pas de l'envie face à Ougrée on sera mangé tout cru."

Le match aller s'était soldé par une courte victoire (2-1) des Ougréens, preuve s'il en est que Verlaine B peut inquiéter la formation du duo Colomberotto-Jamers."Nous nous méfions vraiment de ce déplacement, intervient le premier nommé.Verlaine B est une équipe qui met de la vitesse dans son jeu. Face au leader, ils voudront sans doute montrer de quoi ils sont capables. Comme à l'aller, lorsqu'ils avaient contesté notre succès jusqu'à la dernière minute."

C’est peut-être aussi le bon moment pour jouer Ougrée qui, bien que victorieux face à Amay, sortait d’un 1/6 qui a installé le doute. »Je n’ai pas vu face à Amay une équipe qui gambergeait, poursuit le coach.Nous avons joué vers l’avant dès le début et à la pause, le match était plié. On sait qu’il nous reste six matchs à gagner et Verlaine est l’un de ceux-là. »