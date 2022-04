Les Wawas seront déforcés contre Lamy

Dans ce contexte, Waremme reste sur un revers à Bellaire et espère ne pas enregistrer un 2erevers sous peine de perdre le leadership. Mais le coach Gaudoux nous le confiait, ce match sera particulier. " Nous devrons composer sans plusieurs joueurs comme Corvers et Piedbœuf." Une tuile car, dans le camp adverse, les Spadois débarqueront au grand complet avec leurs joueurs évoluant aussi en TDM2. Actuellement hors des playoff, les Thermalistes veulent faire mentir le classement et réussir la bonne opération.

Il va donc falloir que les Hesbignons retrouvent la rigueur défensive qui est traditionnellement la leur à domicile pour ne pas laisser les visiteurs trop vite prendre confiance même si, aussi déforcés, les Wawas seront outsiders.