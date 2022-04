Hannut contrôlera-t-il le périmètre à Dison-Andrimont?

Et la dynamique inversée entre les deux équipes a été flagrante vendredi dernier, lors du match "aller" où les Verviétois sont venus mettre 20 points aux Verts dans leur salle. " On ne doit pas se retourner sur cette rencontre mais rebondir, précisait Michel Bisschop.On n’a jamais été en mesure d’arrêter leur meneur ni leurs joueurs du périmètre d’ailleurs. On doit jouer autrement, mettre plus d’intensité et trouver de la réussite. On retrouve Goffin, ce qui pourrait changer la donne des deux côtés du terrain."

Et même s’ils se déplacent pour la gagne, les Hesbignons savent que les rendez-vous mortels arriveront après. " On a notamment une double confrontation contre Tilff qui a le même bilan, dont l’issue sera clairement décisive d’autant qu’au regard de ce qui se passe en R2(NDLR: descente de Villers et Atlas)la barre des deux descendants devrait être dépassées."