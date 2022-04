Poursuivre la belle série? Pas une obsession pour Warnant

Ces trois formations réalisent cet exploit en P4 alors que Warnant est en train de le faire en D2 ACFF! Et pourtant, on continue de bien rester les pieds sur terre chez les Warnantois. " C’est sûr qu’on veut prolonger cette série le plus longtemps possible, avoue Stéphane Jaspart.On essaye de la rendre encore plus belle. C’est gratifiant et motivant, mais on n’y fait pas plus attention que cela." " C’est vrai, même si ça rentre dans les têtes de chacun, confirme Salvatore Baccarella.On veut essayer de pousser ça le plus loin et le plus longtemps possible."

Et pour atteindre le nombre symbolique de 20, le troisième actuel de la série devra au moins aller chercher un point en terres jettoises. Pas une mince affaire quand on sait que les Bruxellois étaient venus chercher un point rue Burettes. " À ce moment-là, c’était une équipe qui avait enchaîné quelques bons résultats après être venue prendre un point chez nous. Et elle m’avait laissé une belle impression", confie le "Jas".

Impression confirmée par les propos du numéro 16 de son équipe. " Cette équipe nous avait donné du fil à retordre, abonde Salvatore Baccarella.Il va falloir faire un gros match pour pouvoir revenir avec quelque chose. Comme dans tous les matchs au final."

Et pour cela, Stéphane Jaspart peut compter sur le dévouement des siens, qui ne sont pas épargnés par les blessures depuis le début de la saison. Et parmi eux, même Salvatore Baccarella, qui s’en ira pourtant à Herstal dans quelques semaines, répond toujours présent. " C’est vrai, au niveau personnel, je n’ai pas beaucoup de temps de jeu, mais le mérite en revient à l’équipe qui fait chaque fois le boulot, souligne le joueur de 30 ans.Revenir à Herstal était le meilleur choix pour moi, mais je serai concerné jusqu’au bout, je vous l’assure. "

Et au vu des différentes défections, Stéphane Jaspart aura bien besoin de Baccarella!

Arbitre: Francesco Muratore, assisté de Maxime Domine et Ronny Bracone.

WARNANT: Bizimana, Timmermans, Debefve, Dejoie, Cavillot, Aharrh, Bacarella, Biatour, Mauclet, Mavuba, Scevenels (?), Dago (?), Fransolet (?). Scevenels (genou), Dago (malade) et Fransolet (ischios) sont incertains. Lomba et Biscotti sont suspendus. Ganiji (cheville) est blessé alors que Crespin est malade.