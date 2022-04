Orp dit adieu à la P1, Wanze en profite

Un forfait général qui aura donc pour conséquence la relégation d’Orp A… en P3 lors du prochain exercice. "Par contre, il y aura toujours bien trois descendants en P1A", indique Dominique Croes, la responsable des interclubs en province de Liège. Ce forfait n’aura aucune incidence sur les équipes de P2.Par contre, il y aura un montant supplémentaire de P3 en P2."

La fin de saison risque donc d’être palpitante en vue du maintien.

Wanze A est désormais huitième et a son sort entre les mains pour se sauver.La dernière rencontre de championnat, face à Bettincourt, vaudra son pesant d’or. "On ne saurait plus être rattrapé par nos concurrents directs, explique Ronny Ceulemans. Si on joue ce samedi, on remportera le point du maintien."Une excellente nouvelle pour le ping régional. À noter que le jeune Émilien Piedbœuf, pourtant annoncé partant vers Andenne, pourrait finalement revenir sur sa décision. "La condition pour qu’il parte était qu’on se retrouve en P2.Maintenant, tout va changer.Émilien devrait finalement rester chez nous et j’en suis évidemment très content", poursuit Ronny Ceulemans.Désormais onzième, Chiroux B devrait tout de même retrouver la P2 la saison prochaine.

Bettincourt aux portes de la régionale

Dans le sens des bonnes nouvelles, cette fois, Bettincourt n’est plus très loin d’un retour en Wallonie-Bruxelles.

Les Waremmiens termineront plus que probablement meilleur 2des deux séries de P1 et accéderont ainsi à la régionale. Vervia, deuxième en P1B, a déclaré forfait contre Saint-Georges et ne souhaiterait pas accéder à la régionale.

"La Wallonie-Bruxelles serait une excellente chose pour le club.Ce serait une juste récompense pour tous les bénévoles", avance Christophe Chabot, qui n’a encore jamais évolué à cet échelon.

Si on sait que Martin Maquestiau partira à Ans, un renfort, série B, devrait être annoncé dans les prochains jours à Bettincourt.