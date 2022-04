Deuxième étape du challenge hesbignon ce vendredi 1er avril avec le traditionnel jogging des Éoliennes. Deux courses sont au programme avec les 5 et 10 km dont les départs sont fixés à 19h10 et 10h rue Burette à Villers-le-Bouillet.Ils étaient quelque 300 l’an passé." Cette année, c’est plus compliqué à estimer, avance Albert Defrance qui a remplacé Joseph Royer, décédé il y a peu, et qui était le grand artisan. On aura une pensée pour lui, c’est clair." Infos: 0495 76 91 22.

FOOTBALL

D2 ACFF: Ercan Ganiji prolonge à Warnant

Alors que sa saison est finie à la suite d’une vilaine blessure, Ercan Ganiji va lui aussi rester à Warnant.La décision vient de tomber.Une bonne nouvelle pour le club et l’homme aux 12 roses cette saison en D2 ACFF. (A.R.).

P3A: ça bouge à Fraiture Sp., WBO B et Warnant B

Benoît Legrand, un avant-centre qui évolue en P4 à Jehay, arrive à Fraiture Sp. alors que dans l’autre sens, Mavrick Micha, de Solières B, ne viendra finalement pas. A Wanze/Bas-Oha B, le médian Jordan Meeurs va se relancer la saison prochaine après deux ans d’absence.À Warnant B, Brian Fays a prolongé. (R.H.).

P3A: Othée-Crisnée à rejouer

Le derby entre Patro Othée et Crisnée sera à rejouer et ce, à huis clos.La date de la future rencontre n’est pas encore connue même si on sait déjà qu’elle se jouera en semaine.Elle avait arrêtée après un différend entre un joueur et un supporter.(R.H.).

HOCKEY

N2: Huy jouera à Lodelinsart

Fin de polémique entre les Hutois et La Louvière.Le week-end passé, les deux clubs de Nationale 2 devaient s’affronter en terres hennuyères. La rencontre aura bel et bien lieu à Lodelinsart, le 7 avril prochain à 20h30. (A.R.)