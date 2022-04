Fayssal Bourard assure: «Stockay va se sauver»

Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts.Au point que ce week-end, Fayssal pourrait bien faire son retour dans le noyau.Du moins siMarc Grosjean le convoque. " Attention, il y a une petite nuance en plus: je dois encore m’arranger au boulot car ce n’est pas gagné, souligne-t-il. Mais la semaine suivante, par contre, ce sera plus jouable.Je n’ai jamais eu de différend avec le club.Mais simplement, au boulot, mon statut a changé depuis décembre et je suis un peu plus disponible.Puis, bon, quand j’ai quitté le club en décembre, ce n’était pas la galère comme maintenant(rires). J’ai donc été touché par l’appel du président que j’aime beaucoup.Si je peux aider, je ne vais pas me gêner.Je suis resté en condition ces dernières semaines.Et si je manque logiquement de rythme, je pense que je peux encore aider le club.Il faut que Stockay se sauve, mais je suis venu deux fois à l’entraînement ces derniers temps, et j’ai senti beaucoup d’envie.Oui, Stockay va se sauver…" Si "Fays’" le dit…

Arbitre: Guillaume Gevar.

STOCKAY: Wets, Masset, Boumediane,F.Bourard, Jurdan, Rafiki, Kotcharov, Fransquet, Nezer, Naikaté, Louknine, A.Bourard, Lempereur, Colson, Tremblez, Bacanamwo.Senakuku (genou) est out.Colson (malade), Lempereur et Rafiki (suspendus) reviennent dans le noyau.

COUVIN Eugene, Buyls, Galante, Hallaert, Magotteaux, Erdogan, Dubois, Gillis, Pessleux, N. Deppe, Wackers, Perot, Hanicq, Lamort, Guerri, Chartier, Goossens.: Lamort fait son retour dans le groupe alors que Q. Deppe est indisponible.