Doyen, le facteur X verlainois

Pour ceux qui en doutaient, les Taureaux ont bel et bien les armes pour se sauver cette saison. Et si les troupes de Marc Segatto ont pu compter sur le retour de Van Hove dans son jardin, le groupe verlainois parvient également à faire fructifier sa connexion avec leur équipe de P2 au meilleur des moments. Ce n’est pas le jeune Loris Doyen qui vous dira le contraire. " Début de saison, j’avais dit viser la D2 sur le long terme et maintenant j’y suis. En vérité, j’ai commencé à m’entraîner avec le groupe dès décembre" explique celui qui a transité par quasi toutes les positions depuis son arrivée en terres verlainoises. Le jeune homme de 19 ans semble maintenant avoir trouvé ses marques au poste d’ailier gauche du 4-3-3 de Marc Segatto. " J’ai été formé en défense lorsque j’évoluais au Standard avant de terminer comme milieu défensif. Lorsque je suis arrivé en jeunes à Verlaine, je jouais back droit. Puis, Pedro Gomez m’a mis en milieu offensif avec la P2. Et, comme j’avais tendance à me décaler sur la gauche, j’ai terminé flanc gauche." De back droit à flanc gauche, une grande diagonale sur le terrain qui paraphrase d’ailleurs quelque peu la forme ascendante des Taureaux actuellement. " Nous sommes motivés à chaque match. On va réussir à se maintenir, j’en suis sûr à 100%."