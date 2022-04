Après l’humiliation, l’heure est au pardon pour Jehay

Habituellement toujours positif et accrocheur dans ses propos, Philippe Gustin semblait à la fois perplexe et emprunt de tristesse au moment d’aborder la baffe reçue par les siens contre Malmedy.Suspendu, le coach jehaytois avait vu les siens s’écrouler (1-7) avec en plus, des soucis sur le terrain.Bref, ne ressassons pas le passé et passons à l’essentiel: la rencontre contre Melen.Pour ce faire, les Jehaytois peuvent compter sur le retour de Lorenzo "Pizzi". Rétabli de sa blessure, le défenseur va ramener sur le terrain une mentalité bien plus positive de ce qui a été vu ces dernières semaines. Hors de question cependant de parler de réaction pour l’arrière central. " La réaction aurait dû être faite depuis un bon moment.Je n’étais pas sur le terrain mais j’ai entendu autour de moi plein de réflexions où l’on trouvait des excuses.Je ne peux pas accepter ça d’un point de vue de la fierté. "