Bruno De Nuccio ne devrait pas prolonger son aventure avec Thisnes. Le Liégeois aimerait mettre un terme à sa carrière."On espère évidemment qu’il change encore d’avis car Bruno est un gars exceptionnel", explique Jean-Michel Pasleau. Pour la saison prochaine, Thisnes est toujours à la recherche d’un flanc rapide. "C’est notre priorité. On aimerait faire venir un joueur de nationale ou de P1", indique le directeur sportif.

AMAY B

Belle opération

Les Amaytois ont pris une légère option sur la troisième place, avec la défaite de Faimes B."Depuis le deuxième tour, cela reste notre principal objectif", explique Angelo Gettino.

LIMONT B

De l’engouement

Malgré une onzième place au classement, les Limontois restent motivés. "A l’entraînement, nous étions encore presque 20 joueurs, c’est incroyable, dit Frédéric Saint-Rémy. Cela démontre que l’ambiance est excellente au sein du groupe."

FAIMES B

Sympa, le cadeau…

Les Étoilés ont été surpris par Fumal avec un niveau de jeu "à la limite du ridicule, notait André Burgmans, qui fêtait son anniversaire dimanche. J’aurais évidemment préféré mieux comme cadeau.J’attends une réaction de mes joueurs dès le premier entraînement.Certains se croient tout permis et cela ne va pas.Il faut que les choses changent!"

FUMAL

Pour Mike Magosse

Mike Magosse a vécu sa rencontre face à Faimes B avec émotion. "Le papa de Mike est décédé durant la semaine,note Claude Bolly .Autant dire que toute l’équipe a joué pour lui.On ne pouvait que gagner.Mike, qui avait le brassard de capitaine, a été incroyable.Je tire mon chapeau à l’ensemble de mon groupe."

LENSOIS

"Toujours à la légère"

Patrick Bonomi se montrait remonté sur l’attitude de ses joueurs. Et ce, malgré la large victoire."Ce n’est pas de cette façon qu’on prépare le tour final, dit-il.Certains ne le comprennent toujours pas."

WASSEIGES B

Heureux, le coach

Même si Wasseiges B s’est lourdement incliné contre Lensois, son coach ne retenait que le positif. "Quand je vois les vareuses qui sont trempées à la fin du match, je ne peux qu’être heureux de mes gars."

COUTHUIN B

Ne rien lâcher

Les gars de Goeffrey Verlaine n’ont plus gagné depuis le 7 novembre. "Les gars méritent davantage de points, on ne veut rien lâcher", commente le coach.

VAUX-BORSET

Met la pression

Vaux-Borset retrouve la quatrième place.Même si les Verts comptent un match de plus que les Faimois, ils ont prouvé que leur place était bien au tour final.

GEER B

Craque

Geer B a complètement craqué contre Hannut B. "Mais ils n’ont pas démérité", commentait le futur coach, Arnaud Danon.

HANNUT B

Aaaah, ce début de championnat!

Depuis quelques semaines, Hannut B revit et enchaîne les bonnes prestations ."On regrette notre début de championnat manqué, peste Arnaud Danon. On aurait pu déjà être au tour final, c’est frustrant…" T.B.