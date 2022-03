Orp (P1) déclare forfait général!

La saison d’Orp est terminée plus tôt que prévue. Alors que les Orp-Jauchois, 4ejusqu’à la semaine dernière en P1A, livraient une honorable saison, les joueurs ont décidé d’arrêter sur le champ. La raison? Plusieurs pongistes de l’équipe fanion partiront la saison prochaine. " Et on n’est plus motivé à jouer ces deux derniers matchs de championnat", explique un joueur de l’équipe A. Il n’y aura donc plus de P1 à Orp lors du prochain exercice.