Les Limontois n’ont pas dû forcer leur talent pour empocher trois nouveaux points. Outre la victoire, David Jeunehomme regrettait, une fois de plus, les nombreux forfaits."Cette série est vraiment un scandale, dit-il.Cela n’a plus aucun sens. Même si on est deuxième, je suis révolté. On manque de rythme puisqu’on n’arrive pas à enchaîner les matchs. On ne s’y retrouve plus…"

ENGIS

Cela ne tourne plus

La défaite contre Oleye, il y a un mois, a privé Engis du titre.Depuis, les troupes de Fabian Van Baelen peinent à retrouver leur meilleur niveau.Face à Lensois B, une équipe pourtant à la portée des Engissois, ils ont manqué de justesse devant le but. "On a beaucoup trop raté, peste le coach. On mérite de gagner à tous les coups.Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.Actuellement, on a le mauvais œil, mais je suis persuadé que ça va aller."

LENSOIS B

Du positif

La deuxième équipe de Lensois a retrouvé des couleurs. "Humainement, le groupe est excellent, confie Michael Tombal. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs."T.B.