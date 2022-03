Les Hannutoises au top, Waremme B… un flop

Par contre, mauvaise nouvelle en P2 avec un nouveau revers deWaremme B: " C’est le premier match cette saison où nous avons passé un désagréable moment. Esneux est une équipe trop agressive et quand les arbitres sont trop permissifs, cela donne un match désagréable. Je ne remets pas en cause la victoire amplement méritée d’Esneux mais quand on compare les fautes sifflées et les lancers francs octroyés(NDRL: 16 fautes à 6, 25 lancers à 6)cela devient compliqué de gagner en match surtout que nous avons shooté avec un très faible pourcentage de loin. La seule chose que je retiendrais c’est la montée au jeu de Bonnechere qui n’a pas eu peur de se lancer dans la bataille", explique Florence François voyant les siennes réduites à 1 point dans le dernier quart.