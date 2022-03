Les foulées de Tihange ont plus que séduit

Sur les douze kilomètres prévus sur la grande course et ses fameux 220 mètres de dénivelé positif, c’est de nouveau Mathieu Didier qui s’est imposé au terme d’un sprint complètement face à son collègue d’entraînement, Gaultier Purper. À plus de quinze kilomètres/heure de moyenne, le sportif de chez Vitalitri s’offre un doublé après sa victoire bien plus aisée de la semaine dernière du côté de Nandrin. Cette fois-ci, l’athlète a dû faire part d’une bien plus grande concurrence." Nous sommes directement partis à cinq coureurs pour se relayer. On a accéléré à deux dans la deuxième côte qui était assez dure.J’ai remarqué que Gaultier avait essayé de m’attaquer au onzième kilomètre mais j’ai résisté pour au final le battre de justesse au sprint."

Satisfait de sa performance, Mathieu Didier a su profiter du parcours pour accroître son avance au général." C’est vrai que ça commence à devenir intéressant (sourire). Maintenant je n’y pense pas encore. J’ai juste profité du très beau parcours qui était aussi assez cassant."

Delphine Colson prend sa revanche

Du côté des dames, tout s’est joué sur un superbe sprint. Cette fois-ci, c’est Delphine Colson qui a réussi à venir à bout de sa cadette, la jeune sportive de Seraing Athlétique Manon Lambotte. Toujours derrière celle qu’elle considère comme "sa bête noire" dans les Challenge, l’athlète de Ciney a fait preuve d’intelligence pour revenir dans les foulées de Manon Lambotte avant de la dépasser dans le dernier kilomètre, au sprint donc. " Je la voyais toujours juste devant moi.Comme je sais qu’elle me bat tout le temps normalement, je lui ai laissé l’opportunité de mettre le rythme.J’ai profité du dernier kilomètre pour me rapprocher d’elle et ça a payé car je me suis imposé au sprint."

Considérée comme l’une des favorites à la victoire de ce dimanche, Delphine Colson espérait secrètement s’imposer sur ce magnifique parcours." J’avais vraiment envie de faire cette course.Quand on voit qu’on traverse des fermes, un château, etc., ça donnait franchement envie. C’était en tout cas magnifique."

De belles performances dans un cadre idyllique, Les foulées de Tihange ont fait honneur à leur réputation et nul doute que le parcours sera tout autant dévoré par les fans de la course à pied dès l’année prochaine.