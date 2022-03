Huy jouera à La Louvière le 7 avril

Fin de polémique entre les Hutois et La Louvière.Le week-end passé, les deux clubs de Nationale 2 devaient s’affronter en terres hennuyères.Las, pour des raisons d’impraticabilité du terrain, la rencontre n’a pas su avoir lieu, sur fond, il faut le dire, d’une petite polémique entre les deux clubs.LaLouvière avait notamment refusé d’aller jouer à Hannut.Les deux clubs ont finalement trouvé un accord.La rencontre aura bel et bien lieu à La Louvière, plus précisément à Lodelinsart, le 7 avril prochain à 20h30.