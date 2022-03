Haneffe a trouvé sa muraille

Une belle osmose entre les joueurs qui se remarque sur le terrain. Et pourtant, Haneffe a raté le coche lors du premier tour."C’est frustrant car, sans ces deux rencontres, on serait plus haut dans le classement. Notre objectif a toujours été le tour final", commentait, avant le match de dimanche un Thibaut Derkenne toujours aussi important pour Haneffe.

Troisième, Haneffe peut encore terminer dauphin d’Oleye.D’autant que les Hesbignons doivent encore affronter le leader et les Limontois, lors du dernier match de la saison.Un derby qui s’annonce palpitant."Quoi qu’il arrive, notre championnat est déjà réussi, se réjouit le T1. Pour le reste, ce n’est que du bonus.Le tour final, on le jouera pour aller au bout mais on ne se fait pas trop d’illusions".