FOOTBALL / BASKET-BALL

P3B: Dodémont quitte Ferrières

On le sentait venir et c’est désormais confirmé: Johan Dodémont n’est plus le coach de Ferrières.Après des résultats plus compliqués ces derniers temps, le coach a décidé de quitter de lui-même.Qui pour le remplacer?Ferrières va s’activer à le remplacer, mais peut-être pas avant plusieurs jours vu que le club est déjà qualifié pour le tour final, son objectif principal (R.H.).

BASKET-BALL

Ce mercredi, l’ABC Waremme, fort de sa première place au classement, se déplaçait dans la petite et mythique salle d’un Bellaire revenu dans le top de la série. Mais il a fallu se montrer patient car il n’y avait pas d’arbitre au moment de débuter la rencontre. Heureusement, une situation était trouvée avec deux référés trouvés en urgence et une rencontre au sommet débutant avec 45 minutes de retard. Une situation invraisemblable et entraînant évidemment certains ajustements. Et est-ce cela ou l’absence de rythme mais les Hesbignons (sans G. Ceulers et Bareel) n’ont pas trouvé la bonne carburation pour faire sauter le verrou défensif local.

QT : 21-24, 24-23 (45-47), 10-10 (55-57), 18-9.

WAREMME : Lambion 9, Parent 2, M Ceulers 5, Refroidit 8, Piedbœuf 14, Germay 14, Deville 4, Corvers 10.