Comblain a-t-il relancé le titre?

Et, au final, ce sont les Comblinoises qui l’ont emporté au terme d’une rencontre des plus serrée. Un match que les locales ont disputé au grand complet, ce qui change évidemment la donne. " Effectivement, d’un bout à l’autre avec deux équipes au coude à coude jusque dans la dernière minute, soulignait un coach local fier de son groupe.On a su imposer notre basket, passer à travers les bons moments et Philippin a mis une bombe décisive pour repasser devant dans le money-time."

Un panier auquel les Verlainoises n’arrivaient pas à répliquer, s’énervant même sur la fin avec une exclusion. " Le contexte de ce match était vraiment particulier avec un public plus que limite et un jeu parfois très dur. L’arbitrage oscillait entre rigueur et laxisme ce qui était aussi compliqué à gérer. On ne peut pas excuser l’énervement de ma joueuse, mais on peut la comprendre. La victoire se joue sur des détails et on a vraiment hâte de jouer le match retour pour prendre notre revanche. À la fois pour le titre mais aussi parce que nous aurions aimé finir invaincues", nous confiait une Isabelle Fule évidemment déçue mais déterminée.

Maintenant, il n’y aura peut-être pas de match retour dans 2 semaines. "La montée n’est vraiment pas le but, explique Rémy Collard.Pour le match retour, nous avons plusieurs joueuses absentes et nous devrions déclarer forfait."

Une situation qui offrirait la victoire et le titre aux Verlainoises qui font la course en tête depuis le début de la saison. Affaire à suivre à la fin des vacances de Pâques donc.