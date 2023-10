Saint-Georges: 81 places du parking Aldi bientôt destinées au covoiturage

Le problème clairement identifié, il fallait y apporter une solution. Reste à trouver un espace suffisamment grand pour y accueillir tous les véhicules des covoitureurs. Idéalement situé, le parking du Burger King et du Aldi, à 200 mètres de la sortie d’autoroute, est le candidat idéal. "Nous avons fait les démarches pour y acquérir 81 places de parking, toutes destinées à ces automobilistes. Le coût par place est de 2000€ (soit un total de 162 000 €). Il y a l’avantage que les places sont déjà construites et que nous seront propriétaires à vie." Face à ce projet, soumis au vote des conseillers, les élus se posent une question: comment savoir que les véhicules qui y sont stationnés sont bien ceux des travailleurs ? "Nous ne pourrons tout vérifier, c’est sûr. On ne va pas demander aux gens de mettre un papier sur leur véhicule, répond le bourgmestre à cette question de Sanchine Shirimbere, conseillère Écolo. De plus, si on déplace toutes les voitures du pont vers le parking, il reste encore de la place."

Dans le débat, la conseillère Projets Citoyens Marie-Eve Haidon a demandé à l’assemblée si certaines de ces places pouvaient être également utilisées par les chauffeurs poids lourds la nuit, pour éviter qu’ils ne rentrent dans le cœur de la commune. "Je n’y suis pas favorable, et puis la disposition du parking le permet difficilement", conclut le mayeur.