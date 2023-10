Saint-Georges : la construction du nouveau bâtiment de l’école Don Bosco débutera pendant les vacances d’automne

Éviter au maximum le passage par la cour

Les travaux commenceront donc lundi, premier jour des vacances d’automne. Une volonté de la directrice, Régine Dessart, pour perturber le moins possible l’organisation de son école. C’est que, la première semaine, 44 camions sont prévus pour évacuer les terres en vue du terrassement. La directrice espère aussi qu’un maximum des matériaux sera amené sur le site pendant ces congés. "De façon générale, on a demandé que le gros charroi se fasse essentiellement hors des périodes scolaires ou avant 7 h, insiste-t-elle. On a aussi demandé à la Commune et à une voisine, toutes deux propriétaires, pour avoir accès au sentier juste à côté, pour le plus petit charroi. On va tout faire en tout cas pour éviter le passage par la cour de récréation." La cour de récré qui ne devrait donc pas être réduite pendant le chantier. Seule la pelouse, sur laquelle sera construit le nouveau bâtiment le sera, mais, en hiver, elle n’est de toute façon quasi pas utilisée.

Le chantier, estimé à 1 million d’euros et dont le montant hors subside sera financé par emprunt par le PO de l’école, est prévu pour 300 jours ouvrables. Le gros œuvre devrait être terminé en mars prochain. "Si tout va bien, on devrait livrer le bâtiment fin 2024 ou début 2025", confirme l’architecte. Et donc, pouvoir envisager la rentrée scolaire de 2025 dans un vrai bâtiment. Une nouvelle dont la directrice et le corps enseignant se réjouissent après six ans de travail sur ce dossier… et encore plus d’années passées dans les préfabriqués pour les écoliers.