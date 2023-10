Le Saint-Georgien avait tiré à treize reprises en direction de son ex

Un habitant de St-Georges, âgé de 52 ans, a écopé d’une peine de six ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour une double tentative d’assassinat à Grâce-Hollogne. Lors d’une rupture, l’homme, était alors jusque-là totalement inconnu des services de police, a adopté des comportements particulièrement inquiétants. Il avait vécu une relation assez tumultueuse entre 2020 et avril 2021. Sa compagne a mis fin à leur relation, décision qu’il n’acceptait pas. Il s’est dès lors montré particulièrement harcelant depuis le mois de mai 2021. Son ancienne compagne a déposé plusieurs plaintes pour harcèlement. Il a fini par être arrêté et l’affaire a été mise à l’instruction. Il a toutefois bénéficié d’une libération et des conditions probatoires lui ont été imposées. Une des conditions était de ne plus importuner son ancienne compagne. Il a cependant rapidement recommencé ses comportements harcelants.