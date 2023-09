Oui, il y a bien une piste cyclable sur la drève du château de Warfusée mais…

Et lorsqu’on pose la question au bourgmestre Francis Dejon ? "Mais la piste cyclable, elle existe", répond-il. Pas une piste clairement mentionnée tel quel par une signalisation adéquate cependant. "Les travaux faits sur la drève, c’est pour qu’elle soit fréquentée par les poussettes et les vélos. Ce n’est pas une piste cyclable stricto sensu" mais il y a un revêtement prévu pour que les cyclistes et les poussettes puissent y circuler sans souci. Sauf que le revêtement n’est pas de bonne qualité, il a été pris d’assaut par les quads qui l’ont abîmé. "Le résultat n’est pas probant, pour Thierry Beltran, conseiller écolo. On nous présentait au départ un tapis de golf…" Alors oui, le revêtement de la drève est plus fragile que du béton. Mais "on a tous été d’accord de faire le choix d’un matériau permettant la percolation de l’eau". Matériau qui est dès lors plus fragile. Pour Thierry Beltran, c’est plutôt une piste pour VTT qui, de toute façon, arrive de nulle part et n’aboutit nulle part.