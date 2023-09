Saint-Georges: calculer le trafic pour mieux répondre aux riverains

Les autorités communales ont alors décidé de prendre le relais et d’acheter la fameuse machine. "Je trouve utile d’avoir ça pour objectiver ce que disent les riverains." Riverains qui, souvent, parlent de vitesse excessive, de trafic important dans telle ou telle rue, de charroi intense, de circulation inadaptée. Les autorités communales comptent lancer une campagne de mesures sur plusieurs jours et sur plusieurs rues de la commune. Sur plusieurs jours afin d’avoir des résultats probants. "Quand on aura ainsi une demande de riverains, on pourra préparer les choses différemment." En analysant les doléances avec les comptages de l’appareil sous les yeux.

Les données obtenues par ce compteur de trafic permettront d’identifier les points noirs sur toute la commune, d’adapter les mesures à prendre mais aussi de motiver les dossiers qui seront alors soumis à la tutelle.

"On va s’adresser aux rues qui nous inquiètent en termes de vitesse excessive, poursuit le bourgmestre. Les rues pour lesquelles les gens font des démarches auprès de la Commune. On peut calculer les vitesses mais aussi la quantité de véhicules. Si on trouve des aménagements à faire, on peut alors s’inspirer des données recueillies."

L’appareil acheté n’est donc pas un outil répressif, il ne prend d’ailleurs pas de photo instantanée mais est un outil d’analyse visant à une meilleure sécurité routière. Il sera installé là où il sera nécessaire d’objectiver le trafic avant de prendre des mesures concrètes si elles s’avèrent nécessaires. "On doit avoir des statistiques fiables. On va l’installer en premier lieu rue Basse Marquet. On a ainsi épinglé une dizaine de rues." L’appareil y sera installé "sans limite dans le temps, comme on est propriétaire de l’appareil. On le laissera installé aussi longtemps que nécessaire." Et le bourgmestre d’ajouter: "L’avantage aussi, c’est que lorsqu’on en discutera en conseil communal, on pourra avoir des données chiffrées à présenter."