La piscine de Saint-Georges rouvre lundi pour les clubs, mardi pour le public

Fermée pour fermée, la piscine a alors subi quelques travaux, qui étaient prévus. Ils devaient se terminer fin août pour permettre la réouverture des installations pour la rentrée scolaire et des clubs. Mais, suite à des petits problèmes techniques, le chantier a pris un peu de retard et la piscine ne sera rouverte que début de semaine prochaine: dès lundi soir pour les clubs et dès mardi matin pour le grand public et les écoles.

Et donc, pendant plus d’un mois, les installations ont été remises en ordre: suite à un problème d’étanchéité au niveau de la goulotte de récupération des eaux du bassin, certaines parties ont été remplacées ainsi que des tuyaux de descente. Aux frais de la société qui avait fait les travaux initiaux, ces soucis d’infiltration n’étant pas du fait de l’utilisation du bassin. "On a aussi créé cinq nouvelles goulottes pour reprendre plus d’eau à la fois et éviter cet effet de siphon qui produisait un bruit infernal, entre autres pour le personnel", précise Pierre Bricteux, échevin des Sports.

On a également profité de la fermeture de la piscine pour vider et nettoyer le bassin avant de le remplir avec une nouvelle eau, repeindre les murs autour (ceux hors eau) ainsi que les vestiaires et le hall d’entrée. On a aussi procédé à des aménagements à l’aide de mobilier. "C’est donc mieux qu’avant", conclut en souriant l’échevin.