Plantations à Stockay: sécurité des enfants et travail des ouvriers

Le projet "Cœur de Village", c’est-à-dire l’aménagement de la plaine de Stockay en une plaine de jeux et un espace multisport, est revenu sur la table du conseil communal jeudi soir. Plus particulièrement, les plantations qui y sont prévues. "Pour ces plantations, une somme de 72 139 €, TVAC, sera déboursée, sur fonds propres et grâce aussi à des subsides", annonce le bourgmestre, Francis Dejon. Horticulteur, jardinier et, durant des années, chef du Service des plantations à Huy, le conseiller communal André Lejeune (Projets Citoyens) a lu attentivement le dossier de ces futures plantations. Il a regretté constater l’installation de plantations chinoises et japonaises. "Ne pourrait-on pas essayer d’avoir des plantes de la région ?", demande-t-il. De plus, le conseiller a constaté plusieurs inepties, documents à l’appui. "Certains arbres produiront des fruits à proximité de la plaine de jeux, là où des enfants vont jouer. Cela deviendra vite de la “confiture”." En grandissant, certaines plantes se doteront d’épines, c’est dangereux. "De plus, d’autres plantes produiront des fruits, qui ne seront pas comestibles ceux-là, mais dont la forme et la couleur attireront inévitablement les enfants. Et les cerisiers du Japon prévus ? Provoqueront-ils les mêmes dégâts qu’à proximité du château de Warfusée ?"