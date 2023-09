À Saint-Georges, "L’Humain Heureux" veut acheter un van pour emmener les gens en voyage

Il y a quelques mois, le Saint-Georgien décidait ainsi de consacrer 20 heures par semaine aux autres. Du temps qu’il offre "en direct". À des gens seuls, qui ont besoin de compagnie ou d’un coup de main pour aller faire leurs courses, les aider au jardin ou cuisiner ensemble, qui ont simplement envie de papoter ou partager un cinéma, un resto ou une activité sportive… Ces derniers temps, il a ainsi aidé une dame, veuve depuis quelques mois, à remettre son jardin, "sa jungle", en état, avec une amie à elle, "pour qu’elle reparte du bon pied". Il a aussi emmené une autre dame en balade à Liège. "Il y a 20 ans qu’elle n’y était plus allée, elle n’osait pas le faire seule. On a fait une balade en bateau et on a mangé un bout. Et ce jeudi, elle m’a demandé de l’y accompagner à nouveau" mais en back-up, pour qu’elle "vérifie" si elle se sent capable de prendre le train seule, de s’y retrouver dans la ville… "J’ai aussi passé une journée à Namur avec une dame et on va faire des randos ensemble."

Ce que Sébastien Deckers veut, par ses coups de pouce ponctuels, c’est rendre confiance aux gens esseulés ou effrayés ou découragés à l’avance par une tâche à accomplir. "L’idée, c’est, qu’à terme, ils retrouvent leur autonomie."

64 000 € à financer

Fort de ces premières expériences, il veut cette fois aller un cran plus loin. Permettre à des gens qui n’osent pas se lancer en solo, que ce soit par peur ou par manque de moyens, de faire une petite escapade ou un grand voyage,. Les accompagner, être leur guide. "Je voudrais donc acheter un van aménagé ou à faire aménager. Moi, je serais leur chauffeur et leur guide et je dormirais sous tente à côté du van ou dans une tente de toit et je laisserais le van aux gens. Je me suis renseigné, il me faudrait 64 000 €. Je n’ai pas ces finances mais j’ai l’énergie pour mener à bien un tel projet." Le trentenaire a dès lors lancé une cagnotte sur la plateforme Tipeee, qui fermera… le 24 décembre, pour Noël. "Je vais aussi, dans quelques semaines, aller frapper aux portes des entreprises de la région pour qu’elles me parrainent."

Sébastien Deckers espère en tout cas pouvoir emmener un jour une ses concitoyennes au Mont-Saint-Michel, un endroit qu’elle rêve de découvrir depuis des années. "On va réaliser votre rêve ensemble, je lui ai dit…"

Sébastien Deckers au 0456/22 21 28. La collecte se passe sur https://fr.tipeee.com/achat-dun-van-amenage