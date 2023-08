La réouverture de la piscine de Saint-Georges est reportée

La vie de la piscine communale de Saint-Georges n’est décidément pas un long fleuve tranquille… Fin juin, la Commune annonçait sa fermeture pour un peu plus d’un mois, du 21 juillet au 30 août, pour effectuer des travaux d’étanchéité. Il était prévu de remplacer les parties des canalisations qui présentent un défaut d’étanchéité, d’agrandir les orifices de la goulotte et d’en créer de nouveaux afin d’améliorer la reprise de l’eau. Et ce, en réduisant le bruit permanent "et manifestement agaçant, lié au débordement de la goulotte", expliquait l’échevin Pierre Bricteux. On devait aussi vider et nettoyer le bassin.