Pepone, l’humoriste, veut se lancer en politique à Saint-Georges : "Je ne veux pas être figurant"

Il est connu comme le loup blanc dans la région. Pour ses boissons énergétiques (et ses bières et ses sauces), ses productions vidéo et ses projets d’humoriste/influenceur au niveau professionnel ; pour sa "tchatche" et ses actions en faveur des plus démunis côté privé. Et bientôt en politique ? À 43 ans, Pierre Remouchamps, alias Pepone, y réfléchit en tout cas. Que les choses soient bien claires, à cette heure, rien d’officiel entre le groupe de la majorité saint-georgienne, Ensemble, et lui. Mais. Des amitiés, des contacts informels, une envie… font que des bruits courent. "C’est un peu prématuré de parler de quelque chose de concret, mais c’est vrai que je porte de la sympathie au mouvement Ensemble. J’apprécie aussi beaucoup de gens de l’opposition mais ils ont une couleur. Ensemble n’a pas de couleur, ce sont leurs valeurs et leurs projets qui m’intéressent. Il ne faut pas croire non plus que je me dirige vers eux parce qu’ils sont en majorité, ceux qui ont gagné: tous les défis dans ma vie étaient quasi perdus d’avance et je les ai pourtant relevés."