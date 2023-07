Alexandre veut construire une piscine privée dans son jardin de Saint-Georges, pour y donner des cours

Alors, pour "tester" son idée, le Stockali a lancé un petit sondage sur les réseaux sociaux. "Je voulais prendre la température du projet. J’ai eu de bons retours, c’est encourageant." Du coup, les choses se sont un peu précipitées ces derniers jours: Alexandre Musial s’est rendu à l’administration communale, pour se renseigner sur les démarches à entreprendre, et a reçu un architecte ce vendredi. "Son premier avis est positif. Il va maintenant dessiner des plans. Pour la taille de la piscine, on pourrait aller jusqu’à 10x6 m mais on verra les coûts et aussi en fonction d’arbres que je voudrais bien garder dans la propriété. J’aimerais bien un bâtiment style fermette, que ce soit chaleureux et convivial, avec même peut-être une zone d’accueil où les gens pourraient boire un thé après les cours. Après, il faudra voir si ça tient la route d’un aspect pratique et financier…" Pour l’encadrement des cours, par contre, le trentenaire ne se fait aucun souci. "J’ai deux amis qui sont déjà dans l’aquabike et un autre spécialisé dans les bébés nageurs depuis 10 ans. Donc je sais déjà que je n’aurai aucune difficulté à trouver des gens."

Pas avant un an et demi…

Et si des cours du genre se donnent déjà au club Life Style Fitness de Saint-Georges, Alexandre Musial est néanmoins confiant. "Il faut un abonnement, dans les clubs, pour accéder à ce genre de cours. Moi, je proposerai des cartes."

Le Saint-Georgien, conscient des délais imposés par le secteur de la construction et des piscinistes, n’imagine par contre pas son projet se réaliser avant un an et demi, "si tout s’enchaîne bien avec le permis et les délais des professionnels". Mais il s’est donc déjà un peu "concrétisé" cette semaine. "C’est super-motivant et excitant !"