Le glacier "Avalanche de Saveurs" ouvre son "Kiosque" à Saint-Georges (photos)

Tout n’est pas tout à fait prêt et le ciel menaçant fini par craquer au-dessus des tonnelles. Qu’importe, Jérémy Ernst et Lionel Scalais sont d’attaque et souriants pour accueillir leurs invités venus nombreux malgré l’orage qui gronde.

Avalanche de Saveurs s’est déjà taillé une belle réputation à Crisnée, avant de s’installer avec "Le Comptoir" à Neupré. "Cela fait huit ans qu’on a lancé le projet avec mon frère, Romain, explique Jérémy Ernst. Lionel est le gérant, ici, à Saint-Georges. Romain, c’est l’artisan et moi j’aime développer une expérience avec ses produits."

Voyage glacé en Méditerranée

Ce qui les différencie des autres glaciers ? Jérémy nous le confie: "On a l’impression avec une seule boule de sorbet de goûter vraiment le fruit. Nous proposons des goûts qu’on ne retrouve pas ailleurs. Ce qui nous différencie aussi, c’est la qualité de nos produits. Par exemple, pour la glace caramel-beurre salé, Romain utilise du beurre de baratte de la province du Luxembourg et de la fleur de sel artisanale de Noirmoutier (NDLR: île française au large de la Vendée.) Il faut préciser aussi que nos glaces sont sans colorant, sans conservateur et sans aromatisant."

"Le Kiosque" à Saint-Georges pourrait s’apparenter à un food-truck. La différence c’est qu’il est ouvert sur deux côtés et luxueusement aménagé. Et surtout, le comptoir, à hauteur d’homme, permet un meilleur contact avec le glacier et une vue panoramique et colorée sur la variété de toppings proposés pour personnaliser les cornets et les coupes.

C’est aussi tout un concept puisqu’il a été installé avec pour objectif d’emmener les clients jusque dans le sud de la France. Autour de la boutique s’étendent lavande et oliviers, plantés dans un lit de sable orangé. "On a fait pas mal d’aménagements extérieurs, montre Jérémy Ernst. On a l’impression d’être en vacances, c’est un peu l’idée." Et avec ce côté méditerranéen, on entendrait presque le chant des cigales. Mais en tout cas, c’est la musique d’ambiance, douce et typée bossa-nova qui s’échappe du "Kiosque" pendant que Lionel et Jérémy s’affairent à chouchouter les amateurs de leurs glaces.

Saint-Georges sera certainement the place to be pour déguster une bonne glace artisanale. "J’habite à Saint-Georges depuis plus de 10 ans avoue Jérémy Ernst. Je connaissais bien le lieu et j’y ai des amis . On espère s’implanter plus tard en “dur” à Saint-Georges. Ou rester comme ça. On verra."

Avalanche de Saveurs "Le Kiosque", Saint-Georges, chaussée Verte, 94. Ouvert jusque fin septembre 2023. Lundi, mardi et jeudi: 15h-21h, Mercredi: 14h-21h, Vendredi et samedi: 14h-22h. Dimanche: 14h-21h.