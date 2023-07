La plaine de Stockay-Saint-Georges bientôt aménagée en cœur de village

Consultation citoyenne

Confié au bureau d’études liégeois Atelier Cup, le projet réunit un consensus des habitants et des riverains après consultation des acteurs de terrain. "L’espace est quasi totalement minéralisé avec quelques arbres qui vivotent et des terrains de sport, constate Simon Wautelet, auteur de projet. Le site est d’abord très peu qualitatif mais est très connu." La plaine abrite deux salles communales, un boulodrome, la maison des jeunes, la salle polyvalente et les plaines d’été. "L’espace est morose mais très utilisé. Il faut donc que le développement réponde aux besoins de tous les citoyens." Les infrastructures existantes seront conservées. Le nouveau schéma prévoit un espace polyvalent sécurisé, séquencé, hors circulation automobile, de larges zones vertes engazonnées (pelouses et jeux), des boucles de circulation piétonne (chemins de promenades) et une accessibilité contrôlée des véhicules des riverains. Toutes ces plantations vont amener la fraîcheur et freiner le ruissellement. Les aménagements s’adressent à tous les publics dans ce lieu rendu plus convivial. Notamment avec un terrain multisport adapté, du mobilier urbain et des modules (jeux, musculation…). Un "des meilleurs projets rentrés", confédérateur, salué par le ministre Collignon qui apporte 500 000 € (sur les 785 000 € prévus, plus 80 000 € d’imprévus).