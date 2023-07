Francis Dejon: "Ce Schéma de Développement Territorial ? C’est pire que le tram à Liège"

Ce jeudi soir, ce SDT a été présenté par Olivier Lemans, le responsable du service "Cadre de vie" qui officiait aussi, pour l’occasion, comme directeur général faisant fonction. "Le Schéma de Développement Territorial comporte 300 pages, indique-t-il. Nous l’avons reçu au début du mois de mai. L’enquête publique avait lieu jusqu’à ce vendredi 14 juillet. Et les autorités communales doivent avoir remis leurs conclusions pour la fin du mois de juillet." D’après lui, ce délai est bien trop court pour un dossier aussi important. Parmi les autres doléances saint-georgiennes, la lourdeur du texte. Le bourgmestre Francis Dejon se montre aussi très inquiet. "Je l’ai rarement été autant. Il n’y a aucune concertation, ni avec les Communes, ni avec la population. De plus, c’est un comble: d’après ce SDT, une partie de la zone A devrait être centrée. De qui se moque-t-on ?"

À l’époque, à Sur-les-Bois notamment, situé en zone A, les citoyens ont dû quitter le village ; les maisons ont été rachetées par la Région wallonne. Au nom du PS, le conseiller Thierry Velle annonce le résultat du vote de son groupe. "Nous suivons la majorité et rejetons ce SDT, s’exclame-t-il. En tout cas, oui au schéma mais, pas en l’état." Les raisons ? "La complexité du dossier ; le manque de publicité ; les délais, bien trop courts." Deux des élus du groupe Projets Citoyens, Marie-Eve Haidon et Pol Lemestré, ont entendu les arguments des uns et des autres et sont d’accord avec eux. Le conseiller André Lejeune, de même que le groupe écolo, étaient absents.

Le mot de la fin ? "C’est un dossier pire que le tram à Liège", lance le bourgmestre Francis Dejon.