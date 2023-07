Comment les habitants imaginent-ils la place Douffet à Saint-Georges?

"C’est la troisième phase du chantier d’aménagement de la place Douffet, explique aujourd’hui le bourgmestre, Francis Dejon. En 2018, on a répondu à un appel à projets." Qui leur a permis d’aménager une première partie de la place. "On a voulu en faire un endroit plus que qualitatif avec des plantations, des aires de jeux, des réalisations où s’asseoir." La deuxième phase du chantier de rénovation s’est intéressée à l’extrémité de la place qui était déjà un parking. Sauf que là, la majorité a voulu revaloriser le parking en le rénovant avec des klinkers permettant la percolation de l’eau. "C’est terminé, il reste la pose de l’éclairage par RESA et les plantations qu’on fera à l’arrière-saison."

Désormais, place à la troisième phase. La phase centrale ; un projet préparé avec la Commission locale de développement rural. "On veut faire quelque chose de sympa et on veut largement consulter la population", poursuit le bourgmestre.

Avant le 15 août

La Commune a dès lors invité tout le monde, habitants de Stockay mais aussi de tout Saint-Georges, à participer. Le formulaire qu’on retrouve sur le site internet et les réseaux sociaux est à renvoyer à la Commune ou à remplir en ligne pour le 15 août au plus tard. La Commune veut se baser sur les connaissances des habitants, sur leur créativité, leur vécu en leur demandant les aménagements qu’ils estiment prioritaires. "On avait imaginé une halle permettant d’accueillir différentes activités. On souhaite aussi que le marché hebdomadaire s’y installe." Un bureau d’études travaille au projet mais il se nourrira des idées des habitants. "Ça doit être un espace qualitatif", poursuit le bourgmestre. Les architectes présenteront un premier avant-projet, en intégrant les avis récoltés durant l’été le mardi 5 septembre, dès 19h, à la plaine de Stockay. À quand les travaux ? "Le premier coup de pioche ne sera pas donné avant 2024. Forcément, un tel projet, ça prend du temps. On est dans une réflexion à moyen terme."