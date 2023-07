Let's Sport aura bientôt sa salle... de sport au Planet Padel de Saint-Georges

Depuis leur premier stage organisé en octobre 2019 (et le deuxième annulé pour cause de Covid…), Jean-François Maréchal et Simon Dortu en ont organisé des dizaines, aux quatre coins de l’arrondissement et au-delà. Ils proposent des cours hebdomadaires, aussi. Et même des formules "anniversaires" mêlant sport et activités culturelles ou artistiques ainsi que des séjours au ski en famille. Chaque année, de plus en plus de choses et à de plus en plus d’endroits. À Saint-Georges, évidemment, mais aussi à Amay, Clavier, Engis, Héron, Huy, Liège, Nandrin, Liège, Beyne-Heusay, Marche-en-Famenne… Pour cet été, ils en sont ainsi à 12 lieux de stages et 1 000 enfants attendus. "On n’arrête pas de grandir, oui, mais de façon régulière, précise Jean-François Maréchal. Mais notre priorité, c’est de continuer à produire un travail de qualité", pas de grandir exponentiellement et à tout prix.

Au 1er étage du Planet Padel

En plus des cours de psychomotricité et de natation donnés chaque semaine à différents endroits, Let’s Sport proposera de nouvelles disciplines dès septembre: des cours d’anglais, des cours de théâtre, de la multimotricité (pour les 6-9 ans) et des cours de danse (hip-hop, funky, modern jazz, classique ou jazz). Et un stage d’aventure pour les ados est d’ores et déjà prévu à la montagne à l’été 2024, avec VTT, kayak, canyoning…

Mais la grande nouveauté de la rentrée, ce sera l’ouverture de leur salle de sport, baptisée "Let’s Fit", au 1er étage du Planet Padel. Un espace de 140 m2 dans lequel seront dispensés des cours collectifs 5 fois par semaine. "Il y aura aussi une rangée cardio avec vélos, rameurs, tapis de course…" et la possibilité, à terme, de collaborer avec des coaches sportifs indépendants.

Là où le duo veut faire la différence par rapport à une salle de sport classique, c’est dans l’accueil. "Comme pour toutes nos activités, on vise le côté relationnel, familial, l’humain. On veut connaître les gens qui passent par chez nous."

Enfin, Jean-François Maréchal et Simon Dortu envisagent aussi de créer un partenariat avec les commerces et entreprises du coin, pour réserver des plages horaires spécifiques aux travailleurs, avant les heures de bureau ou pendant la pause de midi, par exemple.

Jean-François Maréchal au 0472/44 97 54 ou Simon Dortu au 0499/13 30 35, lets.sport2020@gmail.comwww.letssport.be