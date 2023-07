Let's Sport aura bientôt sa salle... de sport au Planet Padel de Saint-Georges

Let’s Sport, c’est une SRL créée il y a trois ans par deux amis qui s’étaient rencontrés pendant leurs études d’éducation physique à Liège et qui donnaient, chacun de leur côté, des cours de sport, avant de décider de s’associer et de diversifier leurs activités. Depuis leur premier stage organisé en octobre 2019, Jean-François Maréchal et Simon Dortu en ont organisé des dizaines, aux quatre coins de l’arrondissement. Ils proposent des cours hebdomadaires, aussi. Et même des formules "anniversaires" mêlant sport et activités culturelles ou artistiques ainsi que des séjours au ski en famille. Chaque année de plus en plus de choses et à de plus en plus d’endroits. Pour cet été, ils en sont à 12 lieux de stages et 1 000 enfants attendus. "On n’arrête pas de grandir, oui, mais de façon régulière, précise Jean-François Maréchal. Mais notre priorité, c’est de continuer à produire un travail de qualité", pas de grandir exponentiellement et à tout prix.