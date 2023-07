Le directeur du centre culturel de Saint-Georges licencié, la structure espère retrouver sa reconnaissance à l’automne

1. La bonne gouvernance. Avec une mise en conformité des instances (organe d’administration, AG et conseil d’orientation), une remise en ordre du règlement d’ordre intérieur…, entre autres.

2. L’équipe.Le rapport de l’inspection relevait un souci de direction (lire ci-dessous). Il demandait aussi au coordinateur, Thomas Brugmans, de passer son Brevet d’aptitude à la gestion d’institutions culturelles, et à l’équipe d’animation d’être bel et bien formée à l’éducation permanente. "On a été suivis par l’inspection et tout ça est plus que largement validé. Même si on n’a pas eu de retour officiel, on sait qu’on est OK."

3. Le plan d’actions culturelles.Il a été établi pour plusieurs années sur base de données dont le centre culturel disposait déjà et de nouveaux sondages auprès de la population. Pour cerner au mieux ses envies et ses besoins. "On en a tiré plusieurs enjeux. Le principal, c’est la cohésion sociale, agrémentée d’écologie, de durabilité et, indirectement, de mobilité, ce qui reste un gros problème à Saint-Georges. Pour le festival 4540 dont nous étions partenaires à Amay vendredi soir, par exemple, on a organisé des navettes." Le centre culturel a aussi acheté des gobelets réutilisables pour ses festivités et remplacé ses tickets par des jetons en chewing-gum recyclé, utilise des matériaux de récup pour ses ateliers de bricolage… "On veut aller avec des spectacles dans les hameaux pour éviter les déplacements des habitants, faire des modifications énergétiques au bâtiment, passer au LED…"

Si la FWB avait des exigences concrètes envers le centre culturel en tant qu’institution, elle n’a par contre rien à dire sur la programmation. "On est libres. On nous demande juste de faire de l’éducation permanente."

Le rapport du centre culturel a été envoyé à l’inspection. Ça passera ensuite en collège puis en commission avant de remonter à la ministre. "On ne s’attend pas à une réponse avant octobre. M ais on se doute qu’on aura une réponse positive…"