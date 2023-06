Saint-Georges: deux tronçons du chemin du tram vont être bétonnés

"Personnellement, je ne veux plus revivre une situation comme celle que l’on rencontre dans la drève !" André Lejeune revient aussi sur les abords du magasin Aldi. "Là-bas, il y a du béton partout, même si les klinkers laissent passer l’eau. Cependant, il n’y a aucun arbre. Or, Saint-Georges est l’une des communes les plus polluées. Et qu’est-ce qui pourrait permettre une dépollution justement ? Les arbres." Pour le conseiller communal écolo Thierry Beltran, la situation est paradoxale. "Alors que la Commune souhaite lutter contre les inondations, on parle encore de béton". Au moment du vote, le groupe écolo et Paul Lemestré se sont abstenus. Marie-Eve Haidon et André Lejeune ont voté contre.