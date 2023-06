La piscine de Saint-Georges sera fermée pendant un mois cet été

Des travaux d’étanchéité et de peinture

D’ici là, et profitant de cette fermeture, des travaux doivent être entrepris afin de remédier à un problème d’étanchéité au niveau de la goulotte de récupération des eaux. Il est ainsi prévu de remplacer les parties des canalisations qui présentent un défaut d’étanchéité, d’agrandir les orifices de la goulotte et d’en créer de nouveaux afin d’améliorer la reprise de l’eau et, par la même occasion, réduire ce bruit permanent, et manifestement agaçant, lié au débordement de la goulotte.

"On profite de la fermeture pour vider et nettoyer le bassin, comme cela doit se faire tous les deux ans. Ce sera aussi l’occasion de repeindre ce qui doit l’être et de procéder au remplacement de l’éclairage défectueux", explique encore l’échevin.

Aussi, si tout se passe comme espéré, la piscine de Saint-Georges pourra rouvrir le mercredi 30 août. "Et s’il devait y avoir du retard, vu que nous ne sommes jamais à l’abri au niveau de travaux, ce ne sera jamais que l’affaire de quelques jours", conclut Pierre Bricteux.

À noter que l’horaire d’été (9 h-17 h 30 en semaine et inchangé le week-end), avant fermeture, débutera le mardi 11 juillet.