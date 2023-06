Vers un lien entre école et culture

À l’école Don Bosco de Saint-Georges, ce projet est mis en place depuis la rentrée 2021 en collaboration avec le centre culturel de l’entité. Samedi, élèves, professeurs et animateurs invitaient les parents à découvrir les créations réalisées dans les classes.

"En début d’année, on construit des projets avec les professeurs, explique Rachel Goossen, animatrice responsable du PECA au centre culturel. Ces projets se déroulent en classe avec chaque fois un artiste."

Pluridisciplinaire, ce projet aura permis aux élèves de s’initier au théâtre, aux arts plastiques, au street art, au chant et à la stop motion. En ligne de force, la légende de Saint-Georges et le Dragon qui fédérait les ateliers et leur donnait du liant.

En plus de travailler dans les classes, les élèves sont aussi sortis à l’extérieur pour aller à la rencontre d’œuvres, d’autres artistes ou de musées comme celui du Doudou à Mons.

"Cet événement de juin vient en clôture des ateliers, souligne Rachel Goossen. Les enfants sont toujours super contents de montrer aux parents leur travail. Nous avons même des personnes extérieures à l’école qui viennent par curiosité pour découvrir ces réalisations."

Parmi celles-ci, la balade contée à travers le village réalisée dans le cadre de l’atelier théâtre. Démarrée à l’école Don Bosco, cette promenade théâtrale a emmené les élèves et leurs parents à la redécouverte de la légende de Saint-Georges et le Dragon. Étalée sur 3 kilomètres et ponctuée de cinq arrêts balisés par des totems graphiques, cette proposition artistique mettait en scène des saynètes jouées par les élèves. Les totems, réalisés par Nathalie De Mey, resteront en place pour quiconque voudrait (re)faire la balade à partir de l’application Komoot.

Démarré à l’école Don Bosco, ce circuit pédestre s’est terminé dans la cour du centre culturel avec, en clôture de la journée, une parade de petits dragons.