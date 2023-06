Saint-Georges : bientôt un nouveau bâtiment à l’école Don Bosco pour remplacer les modules préfabriqués

Dans son courrier, le ministre Daerden stipule que la subvention, accordée dans le cadre du Programme prioritaire de travaux (PPT), servira non seulement "au remplacement de locaux inadaptés" et à la création d’une classe supplémentaire et de sanitaires mais également "pour divers travaux relatifs à la ventilation du nouveau bâtiment, à l’aménagement de ses abords et à sa mise en conformité incendie".

7 classes, des sanitaires et 1 salle polyvalente

Le nouveau bâtiment remplacera donc les 6 modules préfabriqués actuels. Il ne s’agit pas ici d’agrandir l’école. "Notre capacité est atteinte, il n’y a pas d’objectif de croissance", insiste la directrice. Construit dans le prolongement de la cour des maternelles, en face des préfabriqués actuels, le nouveau bâtiment abritera donc 6 classes et 1 classe "bonus" par rapport à la situation actuelle et dont l’affectation n’a pas encore été décidée. On y trouvera aussi de nouveaux sanitaires et un local polyvalent, qui pourra servir par exemple lors de dédoublements de classes, de cours de langues… "On ne sait pas encore comment on va réorganiser, si on va grouper par cycles, par classes d’immersion…, on doit en discuter. Mais ce qui est sûr, c’est que ce nouveau bâtiment sera consacré aux primaires", précise encore Régine Dessart.

Ce nouveau bâtiment sera le 4e de l’école: à terme, il y aura donc un bâtiment pour les maternelles, deux pour les primaires et un pour les activités d’éducation physique et de psychomotricité.

Pour une rentrée début 2025 ?

Le budget total des travaux est estimé à plus d’1 million d’euros. Le reste de la somme, hors subside de la FWB, sera pris en charge par le PO, sous forme d’emprunt. C’est que son "trésor de guerre" n’a pas été alimenté pendant les années Covid (pas de soupers, pas de spectacles, pas d’activités…) et que ce bas de laine sert traditionnellement surtout à l’entretien et la gestion des bâtiments et à l’équipement en nouvelles technologies.

"Si tout se déroule comme c’est prévu, on pourrait commencer la construction à l’automne, ajoute encore la directrice de Don Bosco. L’architecte nous a parlé d’une année de travaux, donc, on pourrait imaginer pouvoir rentrer dans le nouveau bâtiment début 2025."