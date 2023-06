Saint-Georges : le patron du "The Hunter", arrêté entre autres pour avoir blessé un policier, a été libéré

Pour rappel, dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1 h du matin, le patron du café "The Hunter", situé à Saint-Georges, a été arrêté car il est soupçonné d’avoir commis des coups et blessures volontaires sur des personnes qui voulaient rentrer dans son établissement ainsi que sur un policier. L’inspecteur a été blessé et encourt une incapacité de travail d’au moins 6 jours.

Plus tôt, la police avait été appelée car un groupe de Verlainois, qui fêtait un enterrement de vie de jeune homme, aurait été victime de coups de la part des sorteurs et du patron de l’établissement. Un véhicule aurait également été dégradé.

Lorsque la police est arrivée sur place, le patron s’en serait physiquement pris à un policier. Le patron a également été blessé. Après avoir été soigné, il a été emmené au commissariat.

Les images des caméras vont être analysées

Ce dimanche, il a été auditionné par la police en présence d’un avocat. Il a été présenté au magistrat de garde du parquet. Il a été relaxé, mais pourrait devoir répondre des faits qui se sont déroulés à son établissement. Six caméras étaient placées à l’endroit. Les bandes de vidéosurveillance doivent encore être analysées. Trois plaintes ont déjà été déposées à l’encontre du suspect. Deux personnes ont déposé plainte pour coups et blessures et une autre pour dégradation de véhicule. Les policiers qui sont intervenus en renfort doivent encore être auditionnés. En tout, une vingtaine de personnes doivent encore être entendues. "Il était impossible de clôturer tous les devoirs en cours en 48 heures, explique le commissaire Dubois, l’officier de garde à la zone Meuse-Hesbaye. Un rapport administratif sera également rendu au bourgmestre pour lui faire un compte-rendu de la situation, des faits, mais aussi de l’ensemble des troubles liées à l’activité du bar. À la base, la destination de l’endroit était un stand de tir virtuel, alors que c’est devenu une boîte de nuit. Le bourgmestre pourrait décider de prendre des mesures sur base de l’article 134 du nouveau règlement communal. Il pourra décider d’heures de fermeture ou d’une fermeture plus étendue. Tout acte administratif est évidemment susceptible d’un recours au conseil d’État."

"Des violences gratuites et inadmissibles"

Alors qu’on apprend cette libération, le Syndicat national du personnel de police et de sécurité, le SNPS, s’est exprimé sur cette affaire et réclame une juste réponse judiciaire. "Il s’agit de violences gratuites à l’égard d’un policier qui effectue son travail, c’est totalement inadmissible, a estimé le permanent Fabrice Discry. La première réponse judiciaire doit être une mise à l’instruction du dossier et la délivrance d’un mandat d’arrêt. Dans un second temps, une condamnation exemplaire à une peine de prison ferme doit intervenir. Il est temps qu’on applique la tolérance zéro dont parlent depuis des années les procureurs généraux et les procureurs du roi."

Du côté de la police de la zone Meuse-Hesbaye, on prend acte de cette décision de relaxer le suspect. "Notre service d’assistance policière aux victimes est disponible pour toute personne victime de ces faits ou choquée d’y avoir assisté."