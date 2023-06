La Guinguette de Yernawe, en fêtes depuis 65 ans

Yernawe, entité dans l’entité…

"Cette année, c’est exceptionnel. La messe au tumulus se déroule le même jour pour fêter les 65 ans. D’habitude, elle est célébrée une semaine plus tard", se réjouit Florent Delcour, président d’honneur du Comité des Fêtes de Yernawe. Une fierté légitime pour cet octogénaire rayonnant. "J’avais 25 ans quand je suis entré dans ce comité, en 1965. La tradition de la guinguette datait d’avant la guerre, pour fêter la Trinité. À l’époque, on louait une guinguette à Bas-Oha."

En 1958, le comité décide d’acheter sa propre guinguette, améliorée, agrandie d’une cuisine, modernisée et modifiée depuis pour répondre aux normes de sécurité.

L’édition jubilaire de 2023 restera dans les mémoires. Outre la concomitance entre la messe et la fête, l’exposition "rétro" a retracé l’histoire des fêtes de Yernawe, une sorte d’entité villageoise dans l’entité communale. Yernawe célèbre la Trinité, mais pas que. "La première activité de l’année, c’est la chasse aux œufs, détaille Florent Delcour. Puis viennent dans l’ordre, la Trinité, le bal populaire de la fête nationale et le feu d’artifice." Les festivités se suivent encore. Entre la bénédiction des animaux à la Saint-Christophe et l’Oberbayern. La fête ne se limite pas au site de la guinguette. Le petit train de saint Nicolas rend visite aux enfants de 0 à 10 ans dans le hameau. Les pensionnés ne sont pas en reste, entre souper à la Trinité et cadeau de fin d’année. Et pourtant, de nombreux nouveaux habitants ne connaissent pas (encore) la guinguette. Pourtant Yernawe est indissociable de guinguette et vice-versa… Un lieu de vie du village. Un site fédérateur de fêtes.

Un véritable esprit de famille

Surnommé «la machine de guerre» par les autres comité de l’entité pour l’ensemble de ses manifestations, l’ASBL «Comité des fêtes de Yernawe» représente une famille, à l’image de l’esprit qui a conduit à sa création. «À l’époque, il était constitué d’habitants, tous voisins, tous amis, pour proposer des animations villageoises, insiste Dilek Kelleci, échevine certes mais surtout présidente. Nous essayons de perpétuer la tradition, avec pour objectif de rassembler les habitants, dans un esprit de cohésion, de partage et d’amitié.» Une volonté qui contamine les habitants des autres villages autour de fêtes fédératrices. Avec des projets 2023 moins «sédentaires, pour tous les enfants de l’entité. C’est programmé», conclut Dilek Kelleci. Avec un spectacle pour l’anniversaire…

Spectacle de Marc Herman les vendredi 27 et samedi 28 octobre 2023, à la Guinguette. Infos et réservations : 0468/52 28 19.