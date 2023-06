L’eau et l’imaginaire exposés à Liège

Stockali, Laurent Coenen est bien connu des habitants puisqu’il travaille à l’administration communale de Saint-Georges. Laurent Coenen réalise des dessins au crayon, à l’encre de Chine ainsi que des aquarelles. Que représentent-ils ? "Je créé un monde imaginaire, parallèle, avec des images improbables", explique-t-il. "J’ai toujours bien aimé le surréalisme, j’ai toujours été attiré par les images un peu étranges." Laurent Coenen invite le public à un voyage mental. "À Liège, le public a l’opportunité de découvrir douze de mes dessins." Stockali lui aussi, Yves Sevrin a 53 ans. Lui, il pratique la peinture à l’huile avec non seulement des pinceaux mais aussi des couteaux. "En peinture, les couteaux sont des espèces de palettes de maçon", explique Yves Sevrin. "Il y en a de toutes les dimensions et de toutes les formes." Quels sont les avantages de peindre à l’aide de couteaux ?

"En fait, ils permettent de faire un travail en épaisseur et en relief." Le style d’Yves Sevrin ? L’impressionnisme. Et, que représente-t-il ? "J’ai bien faire des représentations de l’eau, un plan d’eau, un cours d’eau qui ne sont pas nécessairement bleu. Mais, où l’on peut y voir aussi des reflets de vert, de mauve." Yves Sevrin expose cinq à six toiles, ce sont des grands modèles. Lors de cette exposition liégeoise, les deux saint-georgiens ne sont pas les seuls. "Effectivement, c’est une exposition collective, nous sommes une dizaine d’exposants au total." Les œuvres de Laurent Coenen et Yves Sevrin sont visibles les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 13h à 18 h ; les jeudis de 13h à 16h et les samedis de 10h à 18 h. L’exposition n’est pas accessible les dimanches.