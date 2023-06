Rue Reine Astrid à Saint-Georges, un motard fait un dépassement "audacieux", puis c’est l’accident

Nos informations sont parcellaires mais beaucoup de Saint-Georgiens l’ont constaté: la rue Reine Astrid était déviée par la rue du Parc ce vendredi soir, vers 19 h 30, suscitant l’interrogation. "Selon la police que j’ai eue en ligne, explique le bourgmestre de Saint-Georges, Francis Dejon, un individu à moto a tenté de dépasser une file de voitures au mauvais endroit. Et c’était un dépassement assez audacieux de ce qui me revient." Pendant son dépassement, le motard se serait retrouvé face à un autre véhicule et se serait fait percuter… On ne connaît pas l’état de santé du motard à l’heure d’écrire ces lignes.